Наталия Бушная - директор минской гимназии №1 им. Ф. Скорины

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны.



Руководитель первой гимназии в Беларуси - Наталия Бушная. Ей есть, что сказать...

