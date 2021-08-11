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Наталия Бушная - директор минской гимназии №1 им. Ф. Скорины

11.08.2021

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Наталия Бушная - директор минской гимназии №1 им. Ф. Скорины

Сильные, при этом женственные, такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность. Мы продолжаем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, которые своей красотой, умом и мудростью добиваются карьерных высот, успевают вырастить и воспитать достойное поколение и не забывают о процветании родной страны.

Руководитель первой гимназии в Беларуси - Наталия Бушная. Ей есть, что сказать...