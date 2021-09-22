3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Наталья Яскевич - главный бухгалтер ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"
22.09.2021
Выпуски
21 видео
Наталья Яскевич - главный бухгалтер ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"22.09.2021
Светлана Балабко - заместитель главврача городской клинической больницы скорой помощи г.Минска24.11.2024
Зинаида Кабанова - электрогазосварщик VI разряда17.11.2024
Тамара Рулинская - начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома11.11.2024
Марина Ярошкина - заместитель генерального директора по производству кондитерской фабрики "Слодыч"03.11.2024
Лариса Науменко - хирург года, доктор медицинских наук28.10.2024
Оксана Корзун - главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники г. Минска05.09.2024
Светлана Балабко - заместитель главного врача БСМП29.08.2024
Елена Кобызева - главная медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии15.08.2024
Вита Мишкель - директор гродненской средней школы №15 имени Карбышева08.08.2024
Марина Пилипец - заместитель начальника отдела внутренних дел Калинковичского райисполкома по идеологической работе и кадровому обеспечению01.08.2024
Екатерина Крамко - педагог-психолог индустриально-строительного колледжа27.06.2024
Анна Бойко - директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна им. Н.А. Кедышко13.06.2024
Ирина Тяпугина - директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры30.05.2024
Татьяна Куделич - врач акушер-гинеколог Минской центральной клинической больницы23.05.2024
Лариса Попкова - начальник отдела образования Мозырьского райисполкома16.05.2024
Зинаида Кабанова - электрогазосварщик "Амкодора"02.05.2024
Татьяна Холодок - директор Октябрьского районного дома ремесел25.04.2024
Марина Ярошкина - заместитель генерального директора по производству на кондитерской фабрике "Слодыч"18.04.2024
Ольга Алисейко - заместитель директора по идеологической работе Калинковичского лесхоза11.04.2024
Светлана Кудравец - главный врач центра медицинской реабилитации для детей-инвалидов "Радуга" г. Мозырь04.04.2024
Наталья Яскевич - главный бухгалтер ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"
Как в одиночку не создать машину с гигантской мощью на мировом рынке, так и без единства невозможно создать сильное государство. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" - Наталья Яскевич. Она бухгалтер на БелАЗе, представитель одной из крепких трудовых семейных династий нашего машиностроительного гиганта. На предприятии уже 16 лет. Ее взгляд на противостояние заводчан санкциям, а также на единство, которое начинается с семьи и коллектива