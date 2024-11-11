Марина Ярошкина - заместитель генерального директора по производству кондитерской фабрики "Слодыч" 03.11.2024

Лариса Науменко - хирург года, доктор медицинских наук 28.10.2024

Оксана Корзун - главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники г. Минска 05.09.2024

Елена Кобызева - главная медсестра РНПЦ травматологии и ортопедии 15.08.2024