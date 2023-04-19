Как в Беларуси был разработан первый радиолокационный комплекс.

Целая отрасль с нуля. В новой серии проекта "Дело жизни" расскажем о том, как в Беларуси был разработан первый радиолокационный комплекс.

Проект "Роса" создавали из-за многочисленных нарушений воздушного пространства Беларуси.

Впервые военные и разработчики расскажут об истинных причинах и мотивах появления отечественных радиолокационных систем.