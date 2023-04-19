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Как в Беларуси был разработан первый радиолокационный комплекс.
Целая отрасль с нуля. В новой серии проекта "Дело жизни" расскажем о том, как в Беларуси был разработан первый радиолокационный комплекс.
Проект "Роса" создавали из-за многочисленных нарушений воздушного пространства Беларуси.
Впервые военные и разработчики расскажут об истинных причинах и мотивах появления отечественных радиолокационных систем.
Смотрите сегодня в вечернем эфире на "Беларусь 1" и "Беларусь 24".