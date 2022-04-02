Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Смысл жизниБлиже некудаЗдоровьеСила верыОдин деньІснасцьЗдорово здоровым бытьБелорусская суперженщинаМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

История Храма в честь Святой Троицы (г.Слоним)

02.04.2022

Выпуски

21 видео

История Храма в честь Святой Троицы (г.Слоним)

Сегодня православный Троицкий собор – огромный, красивый, геометричный и строгий, и при этом одновременно воздушный и пластичный храм с трехъярусной восьмигранной башней-колокольней, которая как бы подтягивает ввысь всю конструкцию этого древнего памятника западно-белорусского зодчества. А звон ее колоколов, как и несколько веков назад разносится по всему Слониму

Похожие программы