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История Храма в честь Святой Троицы (г.Слоним)
02.04.2022
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История Храма в честь Святой Троицы (г.Слоним)02.04.2022
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История Храма в честь Святой Троицы (г.Слоним)
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Сегодня православный Троицкий собор – огромный, красивый, геометричный и строгий, и при этом одновременно воздушный и пластичный храм с трехъярусной восьмигранной башней-колокольней, которая как бы подтягивает ввысь всю конструкцию этого древнего памятника западно-белорусского зодчества. А звон ее колоколов, как и несколько веков назад разносится по всему Слониму