Инновационный и интернациональный проект БНБК 10.11.2024

На пороге своего развития Беларусь сделала ставку на сельское хозяйство. Сегодня АПК страны не просто закрывает потребности в продовольствии, но и дает возможность для развития биотехнологий. Методы глубокой переработки зерна, которые сегодня применяют в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, не зря сравнивают с космическими. Это уже не спортивная, а научная коллаборация с КНР. Китайская сторона передала нам самые современные технологии и оказала финансовую поддержку в строительстве. Теперь это стратегический интернациональный проект, аналогов которому нет на всем постсоветском пространстве.