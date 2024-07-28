Интеграл: от кризиса к стабильному развитию 28.07.2024

Контроль качества | Беларусь - мировой лидер по трансплантации органов! 01.12.2024

Инновационный и интернациональный проект БНБК 10.11.2024

Рыбное хозяйство "Лохва": новые горизонты и возможности. Контроль качества 27.10.2024

Первый молочный! Как изготавливают продукцию и какое у нее качество? 13.10.2024

Клецкому механическому заводу - 55 лет 06.10.2024

Единая школьная форма, новые учебники и школьное питание 08.09.2024

Нефтяная отрасль: как проходят поиски новых месторождений черного золота? 01.09.2024

Крупнейший машиностроительный флагман страны отметил юбилей 11.08.2024

Как делают школьные тетради? Контроль качества на Добрушской бумажной фабрике 04.08.2024

Завод "Атлант": от первой детали до готового холодильника 21.07.2024

Гомсельмаш - лидер по выпуску сельхозмашин 14.07.2024

В год на Добрушском фарфоровом выпускают 20 млн изделий - проверим товары на качество 07.07.2024

Как Белорусский металлургический завод преодолел кризис и стал лидером отрасли 23.06.2024

Гродно Азот - химический гигант, не раз проживавший кризисный период 16.06.2024

Контроль качества: Белшина 09.06.2024

Кто и как проверяет бланки ЦТ/ЦЭ? Эксклюзивные кадры вступительной кампании-2024 02.06.2024

Кондитерская фабрика Слодыч: о новинках и планах 26.05.2024

Развитие Белкоммунмаша! Какие эконовинки уже можно оценить и обкатать? 19.05.2024