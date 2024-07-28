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Интеграл: от кризиса к стабильному развитию

28.07.2024

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Интеграл: от кризиса к стабильному развитию

"Интеграл" — одно из ведущих предприятий по микроэлектронике, которому удалось выйти из кризиса в 2009 году.

  • Какими силами его всё-таки запустили и вышли в плюс?
  • Что сейчас реализуют на "Интеграле"?
  • И почему говорят, что там стерильнее, чем в операционной?

Наши журналисты провели "контроль качества".