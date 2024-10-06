Клецкому механическому заводу - 55 лет 06.10.2024

Высокое качество, профессионализм работников и строгий контроль на каждом этапе производства - на это ориентирован коллектив Клецкого мехзавода. Предприятие входит в состав холдинга "Белавтомаз" и в этом году отмечает 55-летний юбилей. Завод специализируется на производстве электрических жгутов для автомобилей и является крупнейшим в Беларуси производителем подобных изделий. 🔸 Чем ежедневно заняты вязальщики? 🔸 Почему от их труда зависит имидж всей страны? 🔸 Как выглядит самый большой жгут?