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Клецкому механическому заводу - 55 лет
06.10.2024
Высокое качество, профессионализм работников и строгий контроль на каждом этапе производства - на это ориентирован коллектив Клецкого мехзавода. Предприятие входит в состав холдинга "Белавтомаз" и в этом году отмечает 55-летний юбилей. Завод специализируется на производстве электрических жгутов для автомобилей и является крупнейшим в Беларуси производителем подобных изделий. 🔸 Чем ежедневно заняты вязальщики? 🔸 Почему от их труда зависит имидж всей страны? 🔸 Как выглядит самый большой жгут?
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