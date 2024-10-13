Первый молочный! Как изготавливают продукцию и какое у нее качество? 13.10.2024

Одной из наиболее перспективных и экспортно-ориентированных для Беларуси остается молочная отрасль. Молока мы производим в 2,5 раза больше, чем можем потребить. При этом экспортные поставки - без ущерба для продовольственной независимости страны. На этом внимание производителей обратил Глава государства, во время посещения в 2022 крупнейшего холдинга - Первый молочный. В его составе под десяток производственных площадок и филиалов по всей стране.