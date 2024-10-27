Рыбное хозяйство "Лохва": новые горизонты и возможности. Контроль качества 27.10.2024

Сегодня Беларусь уверенно развивает рыбное хозяйство, сохраняя ключевые предприятия. Форелевое хозяйство "Лохва" отвечает на растущий мировой спрос на морепродукты. Проект, начатый по решению Президента в 2013 году, теперь включает производство отечественной икры форели, обеспечивая полный цикл - от икры до готовой продукции. Хотя процесс займет два-три года, высокие маржинальность и спрос обещают успех. Мы импортируем рыбы на 500 млн долларов в год, и полный цикл производства закроет значительную часть этого объема, не считая прибыли от экспорта качественной икры. Юлия Алфёрова подробнее погрузилась в эту тему!