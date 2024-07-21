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Завод "Атлант": от первой детали до готового холодильника

21.07.2024

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Завод "Атлант": от первой детали до готового холодильника

Агентство теленовостей выходит с очередным выпуском рубрики "Контроль качества".

На этот раз проверим "Атлант". Эти знаменитые советские холодильники и морозильники работали по 30 лет и не выходили из строя. Конечно, в современной истории отечественного гиганта были и взлеты, и падения. Но всегда уверенно шли вперед благодаря поддержке государства.

Александр Лукашенко в марте этого года на совещании подчеркнул необходимость новых решений и качественной продукции.