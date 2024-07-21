Завод "Атлант": от первой детали до готового холодильника

На этот раз проверим "Атлант". Эти знаменитые советские холодильники и морозильники работали по 30 лет и не выходили из строя. Конечно, в современной истории отечественного гиганта были и взлеты, и падения. Но всегда уверенно шли вперед благодаря поддержке государства.