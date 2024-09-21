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Агрогородок Парохонск: за что местные так любят этот Полесский уголок?

21.09.2024

Агрогородок Парохонск - яркий уголок Полесской земли. Местные жители с гордостью носят статус "деревни будущего" и называют его лучшим местом для жизни. Почему? Расскажет жительница агрогородка Людмила Малыщицкая.

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Агрогородок Парохонск: за что местные так любят этот Полесский уголок?