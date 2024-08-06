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Дивин - настоящее место для жизни! Место для жизни
06.08.2024
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Дивин - настоящее место для жизни! Место для жизни06.08.2024
Древний и современный Чечерск: историческое наследие, вдохновляющая природа | Место для жизни30.11.2024
Качественная и уникальная продукция. Место для жизни - Толочин17.11.2024
За какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты?10.11.2024
Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?09.11.2024
От прочных кирпичей до изделий из керамики. Деликатес Радошковичей - улитки?26.10.2024
Белыничский район — белорусский край белых ночей20.10.2024
Развитие медицины и инфраструктуры. Жители Кричева о своих достижениях и планах на будущее14.10.2024
Лоев - городской поселок, где традиции встречаются с современностью02.10.2024
Ляховичский район - настоящий тур в прошлое с отпечатком современности29.09.2024
Как Борисов сочетает историю и современность25.09.2024
Бегомль - северные ворота в Витебскую область22.09.2024
Агрогородок Парохонск: за что местные так любят этот Полесский уголок?21.09.2024
Уютный и притягательный Толочин11.09.2024
Чем Вороново привлекает молодых людей?08.09.2024
Ивенец - культурное сокровище Воложинского района01.09.2024
Осиповичи гордятся своей историей и достижениями23.08.2024
Шумилинский район - сердце белорусского севера18.08.2024
Браслав - жемчужина Беларуси. Почему Браславские озёра излюбленное место туристов?13.08.2024
Полоцк - жемчужина белорусской государственности и исторический центр страны. Что скрывает город?04.08.2024