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Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?

09.11.2024

Беларусь - это настоящая страна для жизни, где каждый может найти свой путь и добиться успеха. Верхнедвинск является ярким примером этого. Здесь освоены инновационные подходы в переработке молока, активно развивают туризм и заботятся о сохранении исторической правды. Смотрите прямо сейчас экскурсию по живописным местам города от нашего героя репортажа.

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Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?