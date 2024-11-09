Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее? 09.11.2024

Беларусь - это настоящая страна для жизни, где каждый может найти свой путь и добиться успеха. Верхнедвинск является ярким примером этого. Здесь освоены инновационные подходы в переработке молока, активно развивают туризм и заботятся о сохранении исторической правды. Смотрите прямо сейчас экскурсию по живописным местам города от нашего героя репортажа.