Лоев - городской поселок, где традиции встречаются с современностью 02.10.2024

Белорусы свято чтят подвиг героев-освободителей, мы сохраняем наследие и в единстве работаем ради будущего. А ещё мы научились любить своё. Лоев называют городом невест, здесь служит речной флот пограничников, а земля богата редкими отложениями. Местные жители говорят, что районный центр преображается с каждым годом. Одним словом, Лоев - это настоящее место для жизни.