Один деньБелорусская суперженщинаЗдоровьеІснасцьЗдорово здоровым бытьСмысл жизниБлиже некудаСила верыМаршрут построенДачаДело жизни. ВоенпромМесто для жизниАрсенал РодиныКонтроль качестваТвой городТехнополисСуд решит

Место для жизни | Комфортная и безопасная Беларусь - Родина и место для жизни миллионов людей

29.12.2024

Беларусь - это место для жизни. Здесь комфортно и безопасно - за это голосуют и те, кто выбрал нашу страну. Каждый город или агрогородок притягивает и удивляет. Беларусь - это 118 районов , и для общего дела, благополучия нашей страны, важен вклад каждого. У того или иного региона есть свои конкурентные преимущества, которые нужно использовать на максимум. Итак, чем может гордиться большая семья под фамилией "Беларусь"? Все самое яркое собрал Антон Малюта.

Выпуски

20 видео

Место для жизни | Комфортная и безопасная Беларусь - Родина и место для жизни миллионов людей