Место для жизни | Комфортная и безопасная Беларусь - Родина и место для жизни миллионов людей 29.12.2024

Беларусь - это место для жизни. Здесь комфортно и безопасно - за это голосуют и те, кто выбрал нашу страну. Каждый город или агрогородок притягивает и удивляет. Беларусь - это 118 районов , и для общего дела, благополучия нашей страны, важен вклад каждого. У того или иного региона есть свои конкурентные преимущества, которые нужно использовать на максимум. Итак, чем может гордиться большая семья под фамилией "Беларусь"? Все самое яркое собрал Антон Малюта.