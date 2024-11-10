3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
За какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты?
10.11.2024
Кореличский район - центр художественного ткачества, столица тяжелой атлетики и жемчужина белорусской архитектуры В западном регионе Беларуси идет перезагрузка АПК: модернизируются устаревшие и строятся новые комплексы. Деньги идут на обновление, продуктивность и современные стандарты: ведь около 70 % молочной продукции сегодня отправляется на экспорт. Сельское хозяйство лидирует в доле выручки и в Кореличском районе. Здесь же большой потенциал видят в туристической сфере. Известны эти места в первую очередь благодаря Мирскому замку. Но только ли за впечатлениями приезжают и выбирают для жизни кореличские просторы?
Выпуски
20 видео
За какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты?10.11.2024
Качественная и уникальная продукция. Место для жизни - Толочин17.11.2024
Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?09.11.2024
От прочных кирпичей до изделий из керамики. Деликатес Радошковичей - улитки?26.10.2024
Белыничский район — белорусский край белых ночей20.10.2024
Развитие медицины и инфраструктуры. Жители Кричева о своих достижениях и планах на будущее14.10.2024
Лоев - городской поселок, где традиции встречаются с современностью02.10.2024
Ляховичский район - настоящий тур в прошлое с отпечатком современности29.09.2024
Как Борисов сочетает историю и современность25.09.2024
Бегомль - северные ворота в Витебскую область22.09.2024
Агрогородок Парохонск: за что местные так любят этот Полесский уголок?21.09.2024
Уютный и притягательный Толочин11.09.2024
Чем Вороново привлекает молодых людей?08.09.2024
Ивенец - культурное сокровище Воложинского района01.09.2024
Осиповичи гордятся своей историей и достижениями23.08.2024
Шумилинский район - сердце белорусского севера18.08.2024
Браслав - жемчужина Беларуси. Почему Браславские озёра излюбленное место туристов?13.08.2024
Дивин - настоящее место для жизни! Место для жизни06.08.2024
Полоцк - жемчужина белорусской государственности и исторический центр страны. Что скрывает город?04.08.2024
Солнечная электростанция и метеоритный дождь - чем известен самобытный Брагин29.07.2024