За какими впечатлениями едут в Кореличский район туристы и молодые специалисты? 10.11.2024

Кореличский район - центр художественного ткачества, столица тяжелой атлетики и жемчужина белорусской архитектуры В западном регионе Беларуси идет перезагрузка АПК: модернизируются устаревшие и строятся новые комплексы. Деньги идут на обновление, продуктивность и современные стандарты: ведь около 70 % молочной продукции сегодня отправляется на экспорт. Сельское хозяйство лидирует в доле выручки и в Кореличском районе. Здесь же большой потенциал видят в туристической сфере. Известны эти места в первую очередь благодаря Мирскому замку. Но только ли за впечатлениями приезжают и выбирают для жизни кореличские просторы?