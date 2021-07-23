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Антон Кузьмицкий - орнитолог, научный сотрудник Национального парка "Беловежская пуща"

23.07.2021

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Антон Кузьмицкий - орнитолог, научный сотрудник Национального парка "Беловежская пуща"

Национальный парк "Беловежская пуща"- не только место притяжения туристов и локация, в которой обитает крупнейшая популяции зубров, но и заповедная зона с гордым статусом "наследие ЮНЕСКО"

  • Что таит в себе быт лесных экосистем?
  • Кто ведет круглосуточное наблюдение за уголком дикой природы?
  • Каким образом проходит слежка за редкими видами птиц?