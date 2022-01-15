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Елена Тимошенко - работник Гомельской областной организации Белорусского общества Красного креста
15.01.2022
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21 видео
Елена Тимошенко - работник Гомельской областной организации Белорусского общества Красного креста15.01.2022
Ольга Кленицкая - начальник участка строчевышитых изделий УП "Скарбница"24.11.2024
Андрей Зыль - начальник пошивочного цеха Национального Академического Театра им. Я.Купалы16.11.2024
Юрий Ярошевич - начальник службы государственного протокола МИД Республики Беларусь09.11.2024
Наталья Коротина - директор гимназии-колледжа при академии музыки02.11.2024
Ольга Пархута - заместитель директора ГУК "Коссовский дворцово-парковый комплекс"26.10.2024
Николай Мочанский - начальник Минского аэроклуба ДОСААФ12.10.2024
Анжела Железняк - учитель биологии ГУО "Жодинская женская гимназия"05.10.2024
Николай Шиковецкий - заместитель директора - главный инженер ОАО "Бархим"28.09.2024
Руслан Сороковой - генеральный директор ОАО "Гомельское ПО "Кристалл"21.09.2024
Виктор Гривицкий - главный инженер ЗАО "Молодечномебель"07.09.2024
Алексей Митюков - директор Брестского областного краеведческого музея22.08.2024
Сергей Жданович - директор ГУ "Беллесозащита"08.08.2024
Ольга Захаревич - начальник лаборатории разработки лекарственных препаратов "Борисовский завод медицинских препаратов"01.08.2024
Олег Руммо - хирург-трансплантолог, директор ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии"26.07.2024
Михаил Пасмурцев - научный сотрудник Национального парка "Припятский"13.07.2024
Виктор Иванов - директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества06.07.2024
Василий Ткачев - главный рыбовод хозяйства ОАО "Форелевое хозяйство "Лохва"27.06.2024
Владислав Сенкевич - ведущий ветеринарный врач производственной площадки по выращиванию индейки ОАО Агрокомбинат "Дзержинский"21.06.2024
Максим Максимович - заместитель генерального директора по развитию и подготовке производства ОАО "Интеграл" - управляющая компания холдинга "Интеграл"15.06.2024
Николай Пинюгин - начальник производства на ОАО "Радошковичский керамический завод"08.06.2024