Галина Ковшова - начальник комплекса наземного обслуживания авиакомпании "Белавиа"28.07.2022
Один день | Ольга Шуляк - мастер цеха ОАО "Белхудожкерамика"18.01.2025
Один день | Наталья Дереклеева11.01.2025
Один день | Амвросий (Шевцов) - епископ Борисовский и Марьиногорский04.01.2025
Один день | Татьяна Харлан - начальник бисквитного цеха СП ОАО "Спартак"28.12.2024
Один день | Александр Фенчук - первый заместитель генерального директора РУП "Белгослес"21.12.2024
Один день | Игорь Абрамчик - глава крестьянского хозяйства "Спартан-агро"14.12.2024
Алексей Маринич - директор республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота"08.12.2024
Один день | Лидия Маркович - заведующая филиалом "Музей "Лошицкая усадьба"30.11.2024
Ольга Кленицкая - начальник участка строчевышитых изделий УП "Скарбница"24.11.2024
Андрей Зыль - начальник пошивочного цеха Национального Академического Театра им. Я.Купалы16.11.2024
Юрий Ярошевич - начальник службы государственного протокола МИД Республики Беларусь09.11.2024
Наталья Коротина - директор гимназии-колледжа при академии музыки02.11.2024
Ольга Пархута - заместитель директора ГУК "Коссовский дворцово-парковый комплекс"26.10.2024
Алевтина Геннадьевна Тимашкова-Красовская - ведущий зоотехник Минского зоопарка19.10.2024
Николай Мочанский - начальник Минского аэроклуба ДОСААФ12.10.2024
Анжела Железняк - учитель биологии ГУО "Жодинская женская гимназия"05.10.2024
Николай Шиковецкий - заместитель директора - главный инженер ОАО "Бархим"28.09.2024
Руслан Сороковой - генеральный директор ОАО "Гомельское ПО "Кристалл"21.09.2024
Виктор Гривицкий - главный инженер ЗАО "Молодечномебель"07.09.2024
Алексей Митюков - директор Брестского областного краеведческого музея22.08.2024