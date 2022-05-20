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Игорь Чепурной - заместитель начальника службы кабельных линий, начальник лаборатории филиала "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго"

20.05.2022

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Игорь Чепурной - заместитель начальника службы кабельных линий, начальник лаборатории филиала "Минские кабельные сети" РУП "Минскэнерго"