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Ирина Малеваная. РНПЦ Спорта

04.06.2021

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Ирина Малеваная. РНПЦ Спорта

Наука и медицина для спорта высоких достижений. Когда врачи причастны к победам на международной арене, а за каждой медалью - труд диетологов, биомехаников и психологов... Республиканский научно-практический центр спорта - в новой серии проекта "Один день".

  • Что такое медико-биологическое тестирование?
  • Как врачи готовят спортсменов к старту?
  • Каким образом генетика влияет на спортивную карьеру?

На сегодня РНПЦ - единственное в стране специализированное учреждение, оказывающее квалифицированную медицинскую помощь и научное сопровождение всей спортивной подготовки в нашей стране. Ежедневно в центр обращаются более 1000 спортсменов и получают всю диагностическую, лечебную, реабилитационную помощь.