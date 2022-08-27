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Сергей Конопко - заместитель командира специализированного взвода спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома

27.08.2022

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Сергей Конопко - заместитель командира специализированного взвода спецподразделения по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома

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