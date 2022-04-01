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Василий Бурьян - главный конструктор, начальник управления Минского завода колесных тягачей

01.04.2022

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Василий Бурьян - главный конструктор, начальник управления Минского завода колесных тягачей