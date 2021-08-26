История возведения духовной жемчужины Беларуси - храма Всех Святых

2021 год год стал юбилейным для Всехсвятского прихода. Исполнилось 30 лет с момента освящения закладного камня храма-памятника. Это история уже не только одного прихода, но и всей страны и даже народа. Сегодня храмовый комплекс это Всехсвятский храм, церковь в честь Живоначальной Троицы и Дом милосердия. Об истории, идее создания и непростом возведении духовного мемориала - в интервью настоятеля прихода Федора Повного.