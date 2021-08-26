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История возведения духовной жемчужины Беларуси - храма Всех Святых
26.08.2021
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21 видео
История возведения духовной жемчужины Беларуси - храма Всех Святых26.08.2021
Сила веры | 11.01.2511.01.2025
Сила веры | 21.10.2421.12.2024
Сила веры | 14.12.2414.12.2024
Сила веры | 06.12.2406.12.2024
Сила веры | 29.11.2429.11.2024
Сила веры | 21.11.2421.11.2024
Сила веры | 15.11.2415.11.2024
Сила веры | 08.11.2408.11.2024
Сила веры | 01.11.2401.11.2024
Сила веры | 25.10.2425.10.2024
Сила веры | 18.10.2418.10.2024
Сила веры | 11.10.2411.10.2024
Сила веры | 04.10.2404.10.2024
Сила веры | 27.09.2427.09.2024
Сила веры | 20.09.2420.09.2024
Сила веры | 13.09.2413.09.2024
Сила веры | 06.09.2406.09.2024
Сила веры | 30.08.2430.08.2024
Сила веры | 23.08.2423.08.2024
Сила веры | 09.08.2409.08.2024
История возведения духовной жемчужины Беларуси - храма Всех Святых
2021 год год стал юбилейным для Всехсвятского прихода. Исполнилось 30 лет с момента освящения закладного камня храма-памятника. Это история уже не только одного прихода, но и всей страны и даже народа. Сегодня храмовый комплекс это Всехсвятский храм, церковь в честь Живоначальной Троицы и Дом милосердия. Об истории, идее создания и непростом возведении духовного мемориала - в интервью настоятеля прихода Федора Повного.