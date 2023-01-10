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Виталий Соболевский - художественный руководитель, регент архиерейского хора Свято-духово кафедрального собора Минска

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