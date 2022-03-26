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Генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов

В гостях у программы — Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов

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