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Генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов26.03.2022
Смысл жизни | Группа "На-На"05.04.2025
Смысл жизни | Эдуард Ханок - народный артист Беларуси, композитор29.03.2025
Смысл жизни | Сергей Дроботенко | Российский юморист и актёр22.03.2025
Смысл жизни | Марина Хлебникова | Певица15.03.2025
Смысл жизни | Группа "Reflex" | Российская поп-группа08.03.2025
Смысл жизни | Юрий Гальцев | Российский артист эстрады и клоунады, пародист, актер театра и кино01.03.2025
Смысл жизни | Руслан Алехно | Заслуженный артист Республики Беларусь22.02.2025
Смысл жизни | Алена Апина | Заслуженная артистка России15.02.2025
Смысл жизни | Катя Лель | Российская певица, автор песен08.02.2025
Смысл жизни | Заслуженный артист России Кай Метов01.02.2025
Заслуженная артистка Республики Беларусь | Виктория Алешко | Смысл жизни25.01.2025
Смысл жизни | Российская актриса, певица, телеведущая | Анна Семенович18.01.2025
Смысл жизни | Владимир Громов - Народный артист Беларуси, солист Большого театра оперы и балета11.01.2025
Смысл жизни | Наталия Гулькина - советская и российская певица, автор песен04.01.2025
Смысл жизни | Владимир Березин | Народный артист России, телеведущий29.12.2024
Смысл жизни | Николай Добрынин | Заслуженный артист России21.12.2024
Смысл жизни | Татьяна Овсиенко - заслуженная артистка России14.12.2024
Смысл жизни | Александр Солодуха - заслуженный артист Республики Беларусь07.12.2024
Денис Косякин и Александр Ленский - группа Белый орел01.12.2024
Гарик Богомазов - певец, музыкант |23.11.2024
Генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов
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В гостях у программы — Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов