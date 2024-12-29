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Твой город | Новогодние ярмарки | Подарки Минску | Дни Москвы в Минске

29.12.2024

О самом важном в жизни Минска за 15 минут. Премьеры и мега-события — в проекте "Твой город". — Ждать уже недолго! Скоро будет елка, большой праздник в кругу семьи и много подарков от главного зимнего волшебника. Резиденция Минского Деда мороза. — Как налаживают культурные, деловые и дипломатические мосты между двумя столицами — Минском и Москвой

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Твой город | Новогодние ярмарки | Подарки Минску | Дни Москвы в Минске