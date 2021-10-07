Падения в преклонном возрасте: причины, последствия и как уберечь пожилого человека от травм

Сколько раз мы падали в детстве! Разбивали коленки, получали ссадины на руках, но мы вставали и бежали дальше и при этом часто смеялись. С возрастом, к сожалению, все меняется. Падение для пожилого человека, согласно статистике, в трех случаях из 10 может закончиться травмой, инвалидностью и даже смертью. Узнаем, как уберечься от падений в пожилом возрасте, что делать после падения, поговорим о том, что такое амбулофобия и как ее избежать.