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Инфаркт: симптомы, причины, первая помощь

08.09.2021

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21 видео

Инфаркт: симптомы, причины, первая помощь

Мы живем, пока бьется наше сердце. Причеммы даже не замечаем, как оно добросовестно работает. Нам кажется, так будет всегда. Но приходит день или определенный возраст - примерно40 лет - и все может измениться. К этому возрасту человек приходит уже с "букетом" заболеваний. И очень часто лидируют проблемы с сердцем и сосудами.В этом выпуске обсудим, почему происходят инфаркты и по каким признакам их можно определить.

Также узнаем, что такое нейробика и займемся тренировкой мозга. Ну и, конечно, ответим на вопросы, которые вас интересуют.

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