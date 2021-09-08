Инфаркт: симптомы, причины, первая помощь

Мы живем, пока бьется наше сердце. Причеммы даже не замечаем, как оно добросовестно работает. Нам кажется, так будет всегда. Но приходит день или определенный возраст - примерно40 лет - и все может измениться. К этому возрасту человек приходит уже с "букетом" заболеваний. И очень часто лидируют проблемы с сердцем и сосудами.В этом выпуске обсудим, почему происходят инфаркты и по каким признакам их можно определить.