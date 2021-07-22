Суставная гимнастика для пожилых

Тянет, колет, ноет. Мы уже не удивляемся, когда пожилые люди (60+) жалуются на боль в суставах, списывая все на возраст и опуская руки, думая, что ничего уже сделать нельзя. Суставам может помочь гимнастика. Давайте разберемся, какие упражнения помогут справиться с болевыми ощущениями и сохранить здоровье суставов.



А еще докажем, что пикник может быть диетическим. И поделимся рецептом вкусного ЗОЖ-шашлыка. Также ответим на актуальные вопросы телезрителей.



