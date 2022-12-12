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Украина надоела Западу. Куда уходят деньги?
Украина начинает надоедать Старому свету со своими проблемами и постоянным желанием только брать.
"Нэзалэжная" во главе с Зе превратилась в черную дыру... Туда с концами уходят и деньги, и вооружение, и наемники, которые приезжают воевать за Украину.
Запад разочаровался в "жовта-блакитной" или просто использовал ееи теперь списывает?Ксения Лебедева расскажет подробности в своей авторской рубрике.