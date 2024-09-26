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Гребля на байдарках и каноэ
26.09.2024
• Кто стоит за победами наших олимпийцев? И чем приходится жертвовать их вторым половинкам? • Учит китайцев гребле и болеет за сына в биатлоне. Самый титулованный белорусский байдарочник Роман Петрушенко выскажет свое мнение о текущей ситуации в спорте • Лесные дороги Акиньчиц, Смольни и красивый берег Немана. Поклонники творчества знаменитого белорусского поэта Якуба Коласа вышли на старт музейного забега
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