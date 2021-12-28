Беларусь принимает международный турнир юных баскетболистов памяти Владимира Рыженкова

День спорта | 04.12.2024 04.12.2024

День спорта | 03.12.2024 03.12.2024

День спорта | 02.12.2024 02.12.2024

День спорта | 01.12.2024 01.12.2024

День спорта | 30.11.2024 30.11.2024

День спорта | 29.11.2024 29.11.2024

День спорта | Синхронное плавание | Нацкоманда тренируется в новом бассейне международного стандарта 28.11.2024