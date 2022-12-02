Нередко дети берут за пример известных спортсменов: биатлонистов, футболистов, хоккеистов. Но не они, не их родители не понимают, с чего начать, что для этого нужно и главное, сколько это стоит.



В программе мы покажем малыша, который мечтает стать спортсменом, сходим на первую тренировку, посчитаем стоимость экипировки, а также он сможет пообщаться со своим кумиром лично и узнать все секреты его любимого вида спорта.



Хочу стать… спортсменом! Согласитесь, такое от ребенка можешь услышать часто, и в этом нет ничего такого: занимаешься любимым спортом, выступаешь на соревнованиях, а комната в доме заполняется медалями. В программе «Хочу стать...» мы рассказываем о том как влиться в какой-либо спорт, что нужно из экипировки, а также объясняем нюансы того или иногда вида спорта. Сегодня расскажем про тайский бокс.



