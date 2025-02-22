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Наши в КХЛ | Как Максим Сушко покоряет Новосибирск и выступает за команду "Сибирь"? 22.02.2025

В восьмой серии проекта наша съёмочная группа отправилась в гости к команде "Сибирь". За эту дружину выступает нападающий Максим Сушко. Воспитанник СДЮШОР клуба "Брест" уже с 14 лет играл за солигорский "Шахтёр". Был форвард и на драфте НХЛ.

Наши в КХЛ | Как Максим Сушко покоряет Новосибирск и выступает за команду "Сибирь"?

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