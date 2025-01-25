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Наши в КХЛ | ХК "Авангард". Как Игорь Мартынов проходил путь становления и оказался в Омске

25.01.2025

Белтелерадиокомпания продолжает показ проекта "Наши в КХЛ". Данная программа о жизни воспитанников белорусской школы хоккея. Талантливое поколение игроков родилось на стыке веков, когда наша страна активно строила Ледовые дворцы. В четвёртой серии проекта наша съёмочная группа отправилась в Омск к "Авангарду". За эту дружину выступает гомельчанин Игорь Мартынов. Парень прошёл весь путь становления от школы "рысей", через Институт сборных к минскому "Динамо" и вплоть до заветного "Кубка Гагарина".

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Наши в КХЛ | ХК "Авангард". Как Игорь Мартынов проходил путь становления и оказался в Омске

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