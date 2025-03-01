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Наши в КХЛ | ХК "Куньлунь Ред Стар": история жизни и успеха Степана Звягина

01.03.2025

Белтелерадиокомпания продолжает показ проекта "Наши в КХЛ". Программа посвящена жизни воспитанников белорусской школы хоккея. Талантливое поколение игроков родилось на стыке веков, когда наша страна активно строила Ледовые дворцы. В 9-й серии проекта съемочная группа "Первого информационного" отправилась в Москву, в гости к хоккейному клубу "Куньлунь Ред Стар", за который в этом сезоне выступает Степан Звягин. Он родился и научился кататься на коньках в Москве, но шанс остаться в хоккее и заиграть он получил именно на белорусском льду! В 14 лет Степан специально приехал в Минск в хоккейную школу "Динамо Джуниверс", прошел всю систему "Динамо", получил белорусский паспорт и дорос до игрока Национальной сборной и клубов КХЛ.

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Наши в КХЛ | ХК "Куньлунь Ред Стар": история жизни и успеха Степана Звягина

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