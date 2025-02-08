Наши в КХЛ | ХК Сочи и талантливый форвард из Жлобина Александр Суворов 08.02.2025

Белтелерадиокомпания продолжает показ проекта "Наши в КХЛ" о поколении хоккеистов, которые родились на стыке веков и были воспитаны на ледовых аренах, построенных в конце 90-х в нашей стране. Сейчас эти парни выступают в одном из сильнейших клубных чемпионатов в мире, а также защищают цвета национальной сборной. Героем 6 серии проекта стал игрок Национальной сборной Беларуси, выступавший ранее за минское "Динамо", "Северсталь" и "Сочи" в КХЛ, Александр Суворов. С талантливым форвардом из Жлобина наша съёмочная группа встретилась в его период пребывания в хоккейном клубе "Сочи" и вспомнила все этапы становления его как хоккеиста и как личности. Непростое детство, ранний отъезд из родного дома, сложные операции и сила духа, которая помогает нашего игроку вернуться на прежний высокий уровень. "Наши в КХЛ" — это проект не только о хоккее, но и о том, как спорт объединяет, вдохновляет и меняет жизни.