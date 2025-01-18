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Наши в КХЛ | ХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде: Иван Кульбаков, Даниил Бокун и Андрей Белевич

18.01.2025

Съемочная группа Белтелерадиокомпании Анна Эйсмонт и Кристина Захарова отправились в Нижний Новгород, в ХК "Торпедо"! Там есть НАШИ Иван Кульбаков, Даниил Бокун и Андрей Белевич! Третью серию проекта "НАШИ в КХЛ" смотрите прямо сейчас.

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Наши в КХЛ | ХК "Торпедо" в Нижнем Новгороде: Иван Кульбаков, Даниил Бокун и Андрей Белевич

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