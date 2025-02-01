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Наши в КХЛ | ХК ЦСКА и белорусские таланты: история успеха Дроздова и Карнаухова

01.02.2025

Белтелерадиокомпания продолжает исследовать достижения белорусских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Москву, в ХК ЦСКА, чтобы пообщаться с Иваном Дроздовым и Павлом Карнауховым. Павел впервые стал на лёд именно в СДЮШОР "Юность", а сейчас он уже трехкратный обладатель Кубка Гагарина! Иван Дроздов — воспитанник Витебской хоккейной школы и первое звание чемпиона он заработал совсем в другом виде спорта! "Наши в КХЛ" — это проект не только о хоккее, но и о том, как спорт объединяет, вдохновляет и меняет жизни.

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Наши в КХЛ | ХК ЦСКА и белорусские таланты: история успеха Дроздова и Карнаухова

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