Наши в КХЛ | ХК ЦСКА и белорусские таланты: история успеха Дроздова и Карнаухова 01.02.2025

Белтелерадиокомпания продолжает исследовать достижения белорусских хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге. На этот раз наша съемочная группа отправилась в Москву, в ХК ЦСКА, чтобы пообщаться с Иваном Дроздовым и Павлом Карнауховым. Павел впервые стал на лёд именно в СДЮШОР "Юность", а сейчас он уже трехкратный обладатель Кубка Гагарина! Иван Дроздов — воспитанник Витебской хоккейной школы и первое звание чемпиона он заработал совсем в другом виде спорта! "Наши в КХЛ" — это проект не только о хоккее, но и о том, как спорт объединяет, вдохновляет и меняет жизни.