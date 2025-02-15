Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Большой спортВот это спортХочу стать…Хоккей для всехОвертаймПит-стопДень спортаМежду прочимСпорт-кадрАренaНа грани фолаII Игры стран СНГСпортивный интересСлэм-данкФактор силыОгневой рубежУвидеть Париж и победить!Шумел КамышДай пятьНаши в КХЛ

Наши в КХЛ | Путь Ерёменко и Паливко | Как белорусские таланты покорили Магнитогорск

15.02.2025

Белтелерадиокомпания продолжает показ проекта "Наши в КХЛ". Программа о жизни воспитанников белорусской школы хоккея. Об их истории и успехе в одном из сильнейших клубных чемпионатов мира. Герои 7 выпуска проекта "Наши в КХЛ" - обладатели Кубка Гагарина - Владислав Ерёменко и Данила Паливко. Воспитанники Витебской и Новополоцкой хоккейных школ, игроки Национальной сборной завоевали заветный трофей в составе команды "Металлург" из Магнитогорска! Именно в этот город и отправилась наша съёмочная группа. Непростой путь к успеху и трудности, которые приходится преодолевать, закулисье трёхкратного чемпиона КХЛ, искренние воспоминания хоккеистов и близких.

Выпуски

7 видео

Наши в КХЛ | Путь Ерёменко и Паливко | Как белорусские таланты покорили Магнитогорск

Похожие программы