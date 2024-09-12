Белорусские спортсмены с белоснежной улыбкой на пьедестале - заслуга РНПЦ спорта

Стоматологические услуги в РНПЦ спорта Беларуси оказываются всему спортивному контингенту очень разного профиля. Об этом в фильме "Спортивный доктор" рассказала директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Малеваная.

По ее словам, проводят не только осмотры и терапевтическое лечение, но и косметологическое. "Мы хотим, чтобы наши спортсмены стояли с белоснежной улыбкой на пьедестале, когда получают медаль", - подчеркнула директор РНПЦ спорта.