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Белорусские спортсмены с белоснежной улыбкой на пьедестале - заслуга РНПЦ спорта

Белорусские спортсмены с белоснежной улыбкой на пьедестале - заслуга РНПЦ спорта

Стоматологические услуги в РНПЦ спорта Беларуси оказываются всему спортивному контингенту очень разного профиля. Об этом в фильме "Спортивный доктор" рассказала директор РНПЦ спорта, кандидат медицинских наук, доцент Ирина Малеваная.

По ее словам, проводят не только осмотры и терапевтическое лечение, но и косметологическое. "Мы хотим, чтобы наши спортсмены стояли с белоснежной улыбкой на пьедестале, когда получают медаль", - подчеркнула директор РНПЦ спорта.

В 2023 году в РНПЦ начался пилотный проект по ортодонтии и подбору различных коррекционных кап. "Капы помогают спортсмену не просто сохранять зубы, потому что вот это выражение лица есть в большинстве видов спорта, когда спортсмен крайне напряжен. Зачастую коррекция капами помогает исправить плоскостопие, сколиоз, какую-то осанку и иногда даже психологические проблемы".

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