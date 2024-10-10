Как РНПЦ спорта стал оплотом здоровья белорусских атлетов? Спортивный доктор 10.10.2024

Республиканский научно-практический центр спорта празднует свое 10-летие. За это время РНПЦ спорта твердо закрепил за собой статус основного в сфере медицинского и научно-методического обеспечения подготовки спортсменов национальных, сборных команд и спортивного резерва. РНПЦ спорта за свой достаточно еще короткий век уже отличилось и на мировой арене: чего только стоит работа в разгар пандемии коронавируса, когда тренировочный процесс не останавливался, как и чемпионат Беларуси по футболу. А еще были II Европейские игры и Игры стран СНГ, чье медицинское сопровождение блестяще организовал РНПЦ спорта. Множество историй, в том числе и самая настоящая борьба за жизнь спортсмена, смотрите в видеофильме "Спортивный доктор".