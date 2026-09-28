Башенные краны, проекты вузов: что принесли 5 лет сотрудничества Могилевской области и Шэньси

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Побратимским отношениям Могилевской области и китайской провинции Шэньси исполняется пять лет. Стороны подводят итоги дорожной карты и готовят следующую с конкретными инвестиционными проектами. Об этом рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в "Актуальном интервью".

По его словам, за пять лет сотрудничества практически все запланированные мероприятия удалось выполнить. "Ранее была подписана дорожная карта, прописаны конкретные мероприятия. С удовлетворением хочу отметить, что практически все, что было запланировано, выполнено. Об этом с губернатором Шэньси говорили", - отметил председатель Могилевского облисполкома.

Play В эфире Китай | От Шелкового пути до высоких технологий. Cотрудничество Беларуси и КНР Внимание конкретным проектам и наполнению новой дорожной карты сотрудничества с Китаем. Провинцию Шэньси с визитом посетила делегация Могилевской области. В этом году регионы отмечают 5 лет побратимских отношений. О достигнутых договоренностях расскажем в новом выпуске проекта "В эфире Китай". Отправимся также в Сианьский университет иностранных языков. Узнаем, как работает центр по изучению Беларуси.

quote Дальнейший этап - это подписание следующей дорожной карты. Она должна быть наполнена конкретными проектами, часть из которых озвучили в ходе переговоров. Они были поддержаны нашими коллегами, взяты в разработку. Анатолий Исаченко

"И вот сейчас бизнес-делегация работает с нашими инвесторами, с коллегами из Китайской Народной Республики над реализацией этих проектов. Плюс у нас еще есть время до подписания для того, чтобы более тщательно проработать и решить все моменты, все вопросы, которые могут возникнуть по ходу подготовки к реализации. На мой взгляд, все получается", - сказал председатель облисполкома.

Он подчеркнул, что интерес проявляют обе стороны. "Самое главное, что есть заинтересованность у наших коллег. К примеру, на базе "Строммашины" (филиал БЕЛАЗа) идет реализация проекта по производству башенных кранов, которые очень нужны Республике Беларусь. Очень востребованный проект. Дальше оси для автомобилей МАЗ на базе "Могилевтрансмаша". Еще есть ряд других предложений, которые мы озвучивали: создание совместных предприятий по производству продукции животноводства (молочная продукция, выращивание говядины) и активное сотрудничество в гуманитарной сфере", - пояснил Анатолий Исаченко.

Развивается и образовательное партнерство. "У нас подписаны договоры между Белорусской сельскохозяйственной академией и Северо-Западным университетом Китайской Народной Республики провинции Шэньси. И там уже реализован проект. Подписано соглашение между Могилевским государственным университетом имени А.А.Кулешова и Сианьским университетом иностранных языков. То есть сотрудничество идет по многим направлениям", - отметил он.

Отдельно стороны обсудили туризм и контакты бизнеса. "У нас развивается программа туризма. Проделан очень большой объем работы. Также организовали посещение ряда предприятий и переговоры с руководителями этих предприятий", - сказал председатель облисполкома.

По его мнению, Беларусь интересна китайским партнерам надежностью и доступом к большому рынку. "Беларусь - это та страна, которая всегда рада партнерам, всегда готова общаться, всегда готова поработать, если есть интересные предложения. И самое главное - это рынок, огромный рынок по соседству с нашей страной: Российская Федерация и так далее. Я думаю, мы им интересны, прежде всего, своей порядочностью. Если мы что-то говорим, мы обязательно это делаем и выполняем наши обязательства. А это очень важно для бизнеса", - заключил Анатолий Исаченко.