21 тыс. студентов и белорусский мост дружбы: как китайский вуз инвестирует в отношения с Беларусью

Сианьский университет иностранных языков - одна из старейших и наиболее авторитетных языковых школ Китая. Сегодня здесь готовят специалистов высшего класса. Почти 10 лет в программах обучения вуза есть специальность "Белорусский язык". Как университет стал мостом дружбы между Беларусью и Китаем, смотрите в программе "В эфире Китай".

Общая численность учащихся вуза - 21 тыс. Здесь более полусотни специальностей бакалавриата, из них 30 - языковые. Около 20 - это редкие языки стран инициативы "Один пояс, один путь".

На ступеньках по дороге к главной библиотеке вуза можно прочитать девиз университета - "Патриотизм, трудолюбие, эрудиция, инновации". То же самое можно заметить на русском и белорусском языках.

У Яоу, ректор Сианьского университета иностранных языков:

"Наш университет первым во всем Китае открыл специальность "Белорусский язык". В настоящее время подготовка кадров осуществляется по модели "Белорусский плюс русский как дополнительный язык". Помимо этого университет приглашает белорусских иностранных экспертов и преподавателей для работы в ВУЗе. Китайские и иностранные преподаватели и студенты учатся друг у друга, взаимно обогащаются".

Поспособствовал взаимным обменам и Центр исследования Беларуси. Он, как и профильная специальность, появился в 2018 году. И здесь не только изучение, например, белорусского языка, алфавита и грамматики, но и детальное погружение в культурный и исторический контекст.

"Я изучаю белорусский, потому что считаю, что китайско-белорусские отношения - это направление нашего будущего развития. Я учусь главным образом для того, чтобы в будущем надеяться поехать учиться в Беларусь или работать на предприятиях, связанных с вашей страной", - поделилась студентка Янго Сяоюэ.

Еще больше узнать нашу страну китайским студентам позволяют белорусские коллеги. Среди них Вера Смощик из Кобрина. Она приехала в Сиань месяц назад. Сейчас период адаптации, языковые курсы, но в планах полноценное обучение.

Вера Смощик, студент:

"Все началось с китайских фильмов. Было очень интересно. В Барановичах я поступила на преподавателя английского языка и китайского. А потом просто подумала, почему бы ни приехать сюда, в среду, где можно намного быстрее и легче учить язык. И сестра у меня тут".

Пока в Сианьском университете иностранных языков таких студентов из Беларуси, как Вера, всего несколько. Однако руководство вуза видит хорошие перспективы в работе и с Беларусью в целом, и с белорусскими университетами в частности. Опять же, недавний пример - подписанное соглашение с Могилевским госуниверситетом имени Аркадия Кулешова.

"Могилевский государственный университет - один из старейших вузов в Беларуси. В 2024 году там также был создан Институт Конфуция. Это подписание позволило нашей сети сотрудничества с Беларусью расшириться от Минска далее до Могилева, осуществив объединение сильных сторон. Сосредоточимся на продвижении обмена преподавателями и студентами, совместной подготовке бакалавров и магистров и совместных научных исследованиях. Особенно важно исследовать инновации в модели подготовки комплексных специалистов "Язык плюс специальность", - обозначил У Яоу.

Сегодня диалог регионов Беларуси и Китая идет не только про экономику. Очевидный пример - сотрудничество Могилевской области и провинции Шэньси. Это работа вдолгую, в том числе на гуманитарном треке.

Студенты в Сиане уже сегодня учат белорусский и русский языки, разбираются в культуре и истории. Через несколько лет они выйдут готовыми специалистами для бизнеса, госорганов или дипломатии. Одним словом, инвестиции в укрепление отношений двух стран.