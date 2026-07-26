Белорусская "золотая рыбка" - как в Столбцовском районе выращивают радужную форель

Продовольственная безопасность - умение превращать заморское в свое. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу: белорусское государство должно само выращивать рыбу, которую раньше поставляли лишь из-за океана.

Новый проект ЗАО "БНБК" в Столбцовском районе как раз про это. Здесь заморские волны превращаются в тихую заводь, а норвежская форель становится белорусской. Ключевая цель - заместить импортные деликатесы.

"Ловись, рыбка, большая да белорусская" - именно такую задачу поставили инвесторы в Столбцовском районе. Здесь "золотая рыбка" вместо трех желаний исполняет главную мечту об импортозамещении.

Местная форель не просто вытесняет импортную на прилавках, но и проверяет на прочность белорусский комбикорм. Пока рыба набирает товарный вес, мы узнаем главный рецепт выращивания радужной форели по-белорусски. В акватории находятся благородные породы рыб - форель и осетр. Они сегодня плывут не из-за океана, а из собственных бассейнов.

Денис Буринский, ведущий технолог-консультант по рыболовству ЗАО "БНБК":

"Основная цель и задача - создать такие условия и накормить рыбу такими кормами, чтобы она чувствовала себя комфортно, как в дикой природе. Далее идет процесс сортировки рыбы по разновозрастным категориям. Мы можем в одном бассейне держать рыбу навеской 100 г, во втором бассейне - рыбу 300-400 г, в третьем - 500-700 г, в четвертом бассейне плавает товарная рыба. У нас идет цикл: продали одну рыбу и бассейн освободился - зарыбили другой рыбой".

Тысячи мальков начинают свой путь к белорусскому столу в 800 кубометрах воды. Все работает как часы. Контроль температуры производится 24 часа в сутки, проверяется кислородный баланс, проводится многоступенчатая фильтрация. Форель - рыба капризная. Человеческая рука для нее словно огонь. Одно прикосновение оставляет на теле рыбы ожог, ведь ее температура на несколько градусов ниже, чем у ладони человека. Без кислорода рыба живет 5-10 минут, поэтому в специальном помещении работает воздуходувка. Кроме того, специалисты занимаются исследованием показателей воды на биохимические процессы - на выделение кислотности, аммиака, аммония, нитратов и нитритов, чтобы к концу года получить 30 т живой и здоровой белорусской форели.

"Кормим рыбу примерно пять раз в день каждые три часа, в зависимости от роста и массы. Мы рассчитываем кормовой коэффициент - сколько нужно корма для кормления рыбы за один прием пищи", - рассказал рыбовод ЗАО "БНБК" Егор Егоров.

Для рыб используют белорусские корма, которые должны сделать аквакультуру полностью импортозамещенной. Технологи фиксируют каждый грамм привеса, чтобы выбрать оптимальную рецептуру, и первые результаты уже обнадеживают - рыба растет активнее расчетных показателей.

Вообще, корма - главный ингредиент белорусской формулы импортозамещения, без которого "золотая рыбка" останется лишь сказкой. Завод БНБК - цех, где вместо поваров работают технологи, а вместо кастрюль предусмотрены экструдеры. Мощность производства составляет 60 тыс. т в год только для рыбы (форели, осетра, карповых, сомовых пород рыб). Благодаря технологии экструдирования под высоким давлением сырье превращается в гранулы, которые не тонут и не размокают. В планах построить еще три бассейна, автоматизированную систему кормления и создать измерение показателей.

"Стоит задача обеспечить все рыбоводство Беларуси белорусскими кормами, которые по эффективности и цене не уступают импортным аналогам. Мы видим, как развивается общественное животноводство в стране. Цифры, ранее казавшиеся фантастическими (более 7,5 тыс. - 8 тыс. л надоя от одной коровы), уже в Брестской и Гродненской областях превышены. Очень остро стоит вопрос обеспечения высокопродуктивного стада особыми комбикормами", - отметил председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник.

Руководитель производства комбикормов ЗАО "БНБК" Константин Гордеев подчеркнул, что белорусские комбикорма ничем не уступают аналогам из Европы, Российской Федерации, Азии. Беларусь находится на том же уровне по кормовым коэффициентам и, соответственно, по качеству мяса.

Оглядываясь назад, когда ушли импортные смеси и не только для рыб, БНБК не просто выстоял, а вышел на 150-процентную загрузку. Работают тут круглые сутки без остановок, а продукция расходится по стране и за ее пределы - в Россию, Азию и на Ближний Восток. Сегодня форель в Столбцовском районе питается исключительно белорусским кормом, чтобы каждая рыбина на прилавке несла не только вкус, но и подтверждала слоган "Сделано в Беларуси!".

Александр Куцко, заместитель гендиректора по маркетингу ЗАО "БНБК":

"Производственная мощность комбикормов и премиксов составляет порядка 1 тыс. - 1,2 тыс. т в сутки. Корма завоевали доверие у белорусского потребителя. Основным рынком сбыта кормов является внутренний рынок. В последнее время стали реализовывать их на экспорт. В частности, в Узбекистан. Сейчас туда поставляются корма для карпа. За последнее время поставлено около 500 т. Также в качестве пробного пула запустили поставки кормового концентрата для производства кормов для птиц в Афганистан".

Александр Куцко

Кстати, с 1 августа здесь стартует сезон платной рыбалки на специально зарыбленном озере (зарыбление составило порядка 1 т рыбы - карп, амур, толстолобик). Уже готовятся помосты и места, а в ближайшее время появятся и беседки с зонами отдыха.

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