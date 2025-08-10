Узнали, когда жители Беларуси попробуют белорусские сорта агавы и инжира

Белорусские ученые приходят на помощь, в том числе, и в обеспечении продовольственной безопасности. В непредсказуемых погодных условиях и с учетом жестких сроков в уборочной мобилизованы все силы.

Благодаря ученым и современным методикам создаются новые сорта, повышается урожайность и конкурентоспособность. А белорусская продукция уже стала брендом, узнаваемым во всем мире.

Отдельное внимание в РУП "Институт плодоводства" отдано экзотике. Там испытания проводят над хурмой, киви, бананами, агавой, гранатом, инжиром. И это не весь список того, что спустя несколько лет появится на столах белорусов.

Владимир Устинов, старший научный сотрудник Института плодоводства НАН Беларуси:

"Есть сорта, которые поражают урожаем. А у винограда, например, линейка вкусов очень разнообразная. Та же ежевика у нас есть ремонтантная, с нее уже даже первый урожай сняли, второй стоит на подходе. У ежевики некоторые плоды почти достигают размера спичечной коробочки. Кстати, экзотическим растениям не нужно особого ухода. Им необходима только чуть выше температура и чуть длиннее лето".

В 2025 году в климатических реалиях Беларуси лучше всех себя чувствовали теплолюбивые персики и фундук. В этом случае, конечно, постарались ученые. К слову, селекционная работа в Беларуси проводится более чем по 40 культурам. Только за 10 лет производство плодово-ягодной продукции в Беларуси увеличилось почти в три раза. Развитие садоводства находится под патронажем государства.

Директор Института плодоводства НАН Беларуси Александр Таранов заявил, что в стране сегодня могут проводить идентификацию генов, устанавливать определенные гены устойчивости (например, гены лежкости плодов). В Академии наук есть современный экспериментальный комплекс по переработке и хранению плодов, разработаны и методики практически по всем культурам, которые там выращивают.

О том, что развитие общества без науки невозможно, подчеркивал и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Ведь это вопросы не только экономического плана, а еще и национальной безопасности. "Я уже говорил: знаете, нам лезть в то, что делает весь мир и для чего у нас нет ресурсов, может, и не следует. Да и денег же таких нет идти всем фронтом. Давайте заниматься тем, на что мы способны. А мы на перспективу способны ко многому. Мозги у людей хорошие. Кроме компьютера, как в народе говорят, ничего для того, чтобы получить большие деньги, сегодня и не надо", - заявил белорусский лидер 5 августа 2025 года во время совещания с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси.

О том, как повысить эффективность науки для практики, в Институте плодоводства знают. Точечное земледелие, автоматизация процессов, использование искусственного интеллекта и биотехнологий - это все снижает затраты, оптимизирует использование ресурсов, улучшает качество и обеспечивает конкурентоспособность.

"На данный момент мы размножаем почти 30 культур более 200 сортов, иногда даже больше. Но это достаточно серьезный шаг в плодоводстве. Мы, наверное, были первые в Беларуси, кто начал размножать плодовые культуры. Когда мы только начинали это делать, размножали только картофель. Сейчас нами разработано более 20 различных технологических регламентов. Под каждую культуру у нас есть методика размножения, начиная от земляники. Причем методика включает не только размножение в пробирке, но и адаптацию с закрытыми корнями растений в горшочках", - поделилась информацией завотделом биотехнологии Института плодоводства НАН Беларуси Наталья Кухарчик.

Также белорусские ученые-аграрии создают новые сорта яблок, которые могут храниться до урожая следующего года. Востребованы и такие культуры белорусской селекции, как абрикос и черешня. Всего же за 100 лет существования института учеными Беларуси создано 252 сорта плодовых и ягодных культур, более половины из них актуальны до сих пор.

Завотделом селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси Сергей Ярмолич рассказал, что плодоводам ставят серьезные задачи не только в Республике Беларусь, но и в мире. "Идет мода на яблоки округло-конической формы одномерного цвета - чисто желтые, красные или зеленые, поэтому работа в институте начата, даже ведется уже порядка 5 лет, потому что мы не хотим отставать от развитых институтов других стран", - добавил он.

Завотделом ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси Марина Пигуль сообщила, что основным селекционным направлением, которое касается земляники садовой, является выведение зимостойких, высокопродуктивных урожайных сортов. Сотрудница института призналась, что им есть чем поделиться, ведь уже даже отработана технология возделывания земляники садовой в защищенном грунте. А в 2026 году в институте получат собственный нейтральный дневной сорт для защищенного грунта.

Факт Все эти годы в Беларуси опираются на международный опыт. За время существования института было заключено около 100 договоров с профильными учреждениями из почти 30 стран, но работа продолжается и сейчас.

"Очень рады, что белорусские коллеги приезжают в гости к нам, а мы едем к ним. Мы сейчас привезли более 100 наименований сортов, подвоев плодовых культур для обмена генетическим материалом. Мы взяли сорта яблонь, хотя у нас тоже имеется более 30 сортов яблонь. Это как известные селекции Северо-Кавказского федерального научного центра, так и новые интересные сорта", - сказал замдиректора Северо-Кавказского федерального центра садоводства, виноградарства, виноделия Тарас Фоменко.

Наталья Ромаданова, ведущий научный сотрудник Института биологии и биотехнологии растений (Казахстан):

"На данном этапе мы обмениваемся растительным материалом в культуре in vitro. В дальнейшем хотим, чтобы были совместные проекты, новые совместные результаты между Казахстаном и Беларусью, чтобы можно было эти результаты представить всему мировому сообществу".