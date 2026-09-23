Белорусские аграрии убирают кукурузу на силос

Одна из ключевых задач белорусских аграриев на сегодня - уборка кукурузы на силос. Планируется заготовить более 3,5 млн т полезных кормов. Это резерв для молочно-товарных комплексов центрального региона (их более 620).

Важная роль в агропромышленном секторе и у ученых-аграриев. В настоящее время специалисты из Жодино ведут на своих полях селекционно-семеноводческую работу. Всего в арсенале 15 белорусских гибридов, которыми засеяна половина посевных площадей страны. Их потенциал - 600 ц зеленой массы с гектара, что превышает средние показатели.

Тем временем на полях Минской области засеяно уже более половины площадей озимых зерновых.