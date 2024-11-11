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Достигнет ли товарооборот Беларуси и России 59 млрд долларов к концу 2024 года
Торговля Беларуси и России идет успешно. По итогам 2023 года товарооборот составил 55 млрд долларов. По 2024 году оценка еще только ожидается.
Но есть прогнозы, что если динамика сохранится,то цифра может быть 59 млрд долларов. Так ли это на самом деле? И за счеткаких сфер можно добиться такого результата? Об этом рассказал в "Актуальном интервью" торговый представитель России в Беларуси Юрий Золотарев.
Юрий Золотарев:
"Практически третью часть составляет по-прежнему продукция топливно-энергетического комплекса, а именно газ и нефть. Необходимоотметить, что поставки газа в Республику Беларусь значительно снижаются".
Все это достигнуто за счет совместных усилий, благодаря которым реализован стратегический флагманский проект по строительству БелАЭС. Поэтому сейчас в Беларуси наблюдается профицит электрической энергии.
"Если говорить о дополнительных важных составляющих белорусского экспорта, то к немуотносится продукция машиностроения, калийные удобрения, а также продукты питания, которые пользуются повышенным спросом среди всех российских регионов", - заключил Юрий Золотарев.
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